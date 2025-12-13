به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آقای هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی توسط اعضای شورای نگهبان خبر داد. براساس اعلام این خبر آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی، آیت‌الله عباس کعبی‌نسب، سیامک ره‌پیک، عباسعلی کدخدایی و محمدحسن صادقی مقدم به عنوان اعضای این هیئت معرفی شدند.

بر اساس قوانین انتخاباتی، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید ۵ نفر باشند که از سوی شورای نگهبان انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. یادآور می‌شود که شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد. ۵ حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند. باتوجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد.

براساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.