

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی شهرداری حمیدیا گفت: این مجموعه فرهنگی که با بهره‌گیری از زبان هنر و قالب طنز تولید شده، به روایت داستان‌هایی شیرین از زندگی شهری می‌پردازد.

کریمی با اشاره به اینکه قصه و انیمیشن، زبانی مشترک و دوست‌داشتنی برای همه نسل‌هاست، افزود: هدف ما این است که با زبانی ساده و خودمانی، اهمیت یک زندگی مسئولانه‌تر و تأثیر آن بر زیبایی شهر و حقوق دیگران را در قالب قصه‌هایی روایت کنیم؛ قصه‌هایی که هرکدام از ما می‌تواند بخشی از آن باشد و به بهتر شدن محیط زندگی‌مان کمک کند.

وی گفت: مفاهیمی، چون حفظ محیط زیست، فرهنگ آپارتمان‌نشینی و احترام به حقوق همسایگان، از جمله موضوعاتی هستند که در این مجموعه به صورت داستانی و جذاب روایت می‌شوند.