به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: براساس اعلام واحد‌های فنی و عملیاتی، و تیم‌هایی نظارتی اعزامی به جایگاه‌ها، تجهیزات مرتبط با سامانه هوشمند، نازل‌ها، کارت‌خوان‌ها و ... با موفقیت به‌روزرسانی شده و فرآیند ثبت تراکنش‌ها و اعمال نرخ جدید به‌طور دقیق و بی‌وقفه در حال انجام است.

وی افزود: با تلاش مستمر نیرو‌های تخصصی و هماهنگی همه‌جانبه واحد‌های مرتبط، روند تأمین و عرضه سوخت در سطح منطقه اهواز و نواحی دهگانه با ثبات کامل ادامه خواهد داشت.