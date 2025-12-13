پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: در پی اعمال نرخ سوم بنزین، روند سوختگیری روان و بدون اختلال در جایگاههای عرضه سوخت بی وقفه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: براساس اعلام واحدهای فنی و عملیاتی، و تیمهایی نظارتی اعزامی به جایگاهها، تجهیزات مرتبط با سامانه هوشمند، نازلها، کارتخوانها و ... با موفقیت بهروزرسانی شده و فرآیند ثبت تراکنشها و اعمال نرخ جدید بهطور دقیق و بیوقفه در حال انجام است.
وی افزود: با تلاش مستمر نیروهای تخصصی و هماهنگی همهجانبه واحدهای مرتبط، روند تأمین و عرضه سوخت در سطح منطقه اهواز و نواحی دهگانه با ثبات کامل ادامه خواهد داشت.