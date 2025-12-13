پخش زنده
بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار، همزمان با سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایرانساخت، در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار در سالنهای ۵، ۶، ۷، ۲۵ و ۴۱ برپا شده و در کنار آن، سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت در سالنهای میلاد، ۳۱، خلیج فارس، ۴۴ و سالن شماره ۴۰ در حال برگزاری است. در این رویداد، دستاوردهای پژوهشی، فناوریهای نوین و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان، مراکز تحقیقاتی و فناوران کشور در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار تا ۲۵ آذر در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران دایراست.
