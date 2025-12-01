پخش زنده
دامپزشکی استان زنجان اعلام کرد: به منظور تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت عمومی شهروندان، نظارتهای بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای دامی در استان تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان، اجرای برنامههای گسترده نظارتی در ماههای اخیر را عاملی مهم در سالمسازی چرخه تأمین مواد غذایی دانست.
اشرفی، انجام این اقدامات را با هدف کاهش تخلفات، سالمسازی چرخه تأمین مواد غذایی و پیشگیری از بروز بیماریهای قابل انتقال از طریق غذا عنوان کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: با تشدید گشتهای بهداشتی و افزایش حساسیت تیمهای نظارتی، توانستیم بخش مهمی از تخلفات و موارد غیربهداشتی را شناسایی و با آن برخورد قانونی کنیم.
به گفتهی وی، در این دوره زمانی ۱۳ هزار ۹۶۴ مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآوردههای دامی در سراسر استان انجام شده است.
اشرفی افزود: در جریان این بازدیدها یکهزار و ۱۵۷ مورد شرایط غیربهداشتی یا تخلف ثبت شد که برای آنها اقدامات اصلاحی یا معرفی به مراجع قضایی صورت گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در نتیجه نظارتها، بیش از ۳۴ تن کیلوگرم فرآورده دامی بهدلیل عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی ضبط و از چرخه مصرف خارج شد که از این میزان،۲۳٬۸۰۵.۱۱۵ کیلوگرم بهطور کامل معدوم شد.
وی اضافه کرد: همچنین در راستای اطمینان از سلامت مواد غذایی موجود در بازار، تیمهای دامپزشکی ۴۳۷ مورد نمونهبرداری انجام دادند که نتایج آنها در آزمایشگاههای تخصصی دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
اشرفی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: در این مدت ۱۵۶ پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع شد و چهار واحد عرضه فرآوردههای دامی به دلیل تهدید جدی سلامت عمومی پلمپ شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان از شهروندان خواست فرآوردههای دامی را صرفاً از مراکز معتبر و مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.