رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی در مبادلات امروز شنبه ۲۲ آذر میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز شنبه ۲۲ آذر میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود. از مهم‌ترین این عرضه‌ها به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۲ هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس، هزار تن روغن سنگین قطرانی شرکت پالایش قطران زغال‌سنگ، ۸۸۰ تن اکسیژن مایع و ۷۷۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۱۵ هزار میلیارد ریالی معاملات

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت‌شده در بورس انرژی ایران در سومین هفته آذرماه به ۱۱۴ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال رسید. این رقم در مقایسه با هفته دوم آذر افتی ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد؛ با این حال، معاملات در تابلو‌های مختلف بازار همچنان پررونق بود.

بر اساس این گزارش، ۷۴.۵ درصد ارزش معاملات به فروش صادراتی حامل‌های انرژی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی اختصاص داشت. همچنین ۱۴ درصد مربوط به فروش داخلی حامل‌های انرژی، ۴.۵ درصد مربوط به معاملات برق و ۷ درصد نیز مربوط به دادوستد ابزار‌های مالی بود.

فروش صادراتی ۲۰۷ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در هفته گذشته میزبان معامله ۲۰۶ هزار و ۷۴۱ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی بود که این معاملات مجموع ارزشی برابر با ۸۲ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال را به ثبت رساند.

در این میان، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش نفت سفید، عنوان معامله‌گر برتر رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی را به خود اختصاص داد. این شرکت ۵۶۰ هزار بشکه نفت سفید معادل ۶۴ هزار و ۶۹۱ تن را با قیمت پایه منفی ۷ پریمیوم دلار به ازای هر بشکه عرضه کرد. استقبال متقاضیان از این عرضه به رقابت قیمتی انجامید و متوسط قیمت فروش به منفی ۵.۸۶ پریمیوم دلار رسید. ارزش این معامله بالغ بر ۳۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال بود.

دادوستد ۲.۶ میلیارد کیلووات ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه شاهد دادوستد ۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۵۹ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها بود. ارزش این معاملات به ۵ هزار و ۸۹ میلیارد ریال رسید.

در این بازه زمانی، در تابلو فیزیکی برق، ۴۲۰ میلیون و ۴۲۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس معامله شد که ارزشی معادل ۶۹۴ میلیارد ریال داشت.

همچنین ۲ میلیارد و ۱۸۴ میلیون و ۷۴۰ هزار کیلووات ساعت برق حرارتی به‌صورت سلف در تابلو مشتقه برق دادوستد شد که مجموع ارزش آن ۳ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال بود.

در بخش برق تجدیدپذیر نیز ۲۲ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۷۲۰ کیلووات ساعت برق سبز به‌صورت سلف در تابلو مشتقه برق سبز معامله شد و ارزشی معادل هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال را رقم زد.

علاوه بر این، دادوستد یک میلیون و ۷۱۸ هزار کیلووات ساعت برق سبز در تابلو فیزیکی برق سبز، مجموع ارزشی برابر با ۸۷ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال به ثبت رساند.