نویسندگان و علاقهمندان به آثار این نویسنده نام آشنا از او یاد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا امیرخانی نویسنده، یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ بر اثر سقوط از پاراگلایدر آسیب دید و اکنون در بیمارستان بستری است به گفته پزشکان، امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.
رضا امیرخانی زاده سال ۱۳۵۲ در تهران است و در دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مکانیک خوانده است. از میان آثار این نویسنده میتوان به کتابهایی همچون «ارمیا»، «ناصر ارمنی»، «من او»، «از به»، «داستان سیستان»، «نشت نشا»، «بیوتن»، «سرلوحهها»، «نفحات نفت»، «جانستان کابلستان»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگدانگ» اشاره کرد.
میترا لبافی گزارش می دهد: