تیم پاورلیفتینگ ایران که با ۴۰ ورزشکار در رده‌های سنی مختلف به مسابقات جهانی روسیه اعزام شده بود، با کسب مقام سوم تیمی به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، یازدهمین دوره مسابقات جهانی پاورلیفتینگ روسیه با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار از ۳۱ کشور جهان، پس از چهار روز رقابت، در حالی به پایان رسید که تیم اعزامی ایران توانست پس از روسیه میزبان و بلاروس، مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کند.

دو نفر از بانوان ایرانی رشته پاورلیفتینگ نیز امسال به این مسابقات اعزام شده بودند که خانم لیلا متولی در وزن ۶۰ کیلوگرم در رشته لیفت و پرس‌سینه، با مهار مجموع ۳۶۲ کیلوگرم به مقام قهرمانی و مدال طلا دست یافت.

‌در بین داوران این دوره از مسابقات نیز یک داور ایرانی قضاوت رقابت‌ها را برعهده داشت.

دوازدهمین دوره مسابقات جهانی پاورلیفتینگ تیرماه سال آینده به میزبانی کشور ایتالیا برگزار خواهد شد.