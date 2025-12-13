پخش زنده
امروز: -
سه شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده درمیان-سربیشه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی حفاظت محیطزیست شهرستان سربیشه گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان موفق شدند حین عملیات گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده درمیان سربیشه، سه نفر متخلف شکار را دستگیر کنند.
گرکانی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح ساچمهزنی، یک قبضه سلاح بادی PCP و لاشه یک قطعه کبک از متخلفان کشف و ضبط شد. وی گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز در راستای صیانت از گونههای جانوری و حفظ تنوع زیستی منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.