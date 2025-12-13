به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف گفت: این رویداد رسانه‌ ای با محوریت طرح ملی ایران جان توسط سازمان صدا و سیما طراحی شده و نخستین هفته آن در استان خراسان رضوی به این شهرستان اختصاص یافته است.

مهدی آسیایی افزود: در این رویداد، در مدت یک هفته ظرفیت‌ های گردشگری، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و زیست بوم شهرستان خواف از طریق رسانه‌ ها و از جمله رسانه ملی معرفی و در قالب‌ های متنوع رسانه‌ ای به نمایش گذاشته می‌ شود.

فرماندار خواف اضافه کرد: مهمترین هدف از این اقدام معرفی و روایت واقعی ظرفیت‌ های مردمی، تاریخ، پیشرفت‌ ها، چهره‌ های اثرگذار، فعالیت‌ های خودجوش، و توانمندی‌ های اقتصادی و فرهنگی منطقه است تا تصویر واقعی و امیدبخش از خواف در سطح ملی بازتاب پیدا کند.

آسیایی ادامه داد: در این رویداد یک مساله قابل حل که نیاز به پوشش رسانه‌ ای در شهرستان دارد، مطرح می‌شود تا با کمک رسانه بتوان قدمی در حل مشکلات مردم شهرستان برداشته شود.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.