

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری می شود.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود می‌روند.

امیرمحمد حقیقت شناس در دور نخست مقابل ماروگان از هند قرار گرفت و در دو راند متوالی شد به پیروزی دست یابد.

این پاراتکواندوکار وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ایران با شکست حریف هندی به نیمه نهایی راه پیدا کرد.