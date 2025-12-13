پخش زنده
امروز:
نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم پاراتکواندو ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان با پیروزی مقابل حریفی از هند راهی مرحله نیمه نهایی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندوی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری می شود.
در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود میروند.
امیرمحمد حقیقت شناس در دور نخست مقابل ماروگان از هند قرار گرفت و در دو راند متوالی شد به پیروزی دست یابد.
این پاراتکواندوکار وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ایران با شکست حریف هندی به نیمه نهایی راه پیدا کرد.