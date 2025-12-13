آغاز به کار سرای زرگرباشی، نگین هنر در قلب اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح سرای زرگرباشی گفت: سرای زرگرباشی با ۸۹ دهنه واحد، می‌تواند به مرکزی مهم برای تولید، عرضه و ساماندهی بازار طلا و جواهر تبدیل شود و نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان ایفا کند.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به پیشینه عمیق اصفهان در عرصه علم، هنر و صنعت افزود: اصفهان از گذشته‌های دور به عنوان شهر دانش و مهارت شناخته شده و این هویت تاریخی امروز نیز در ساختار صنعتی استان تداوم یافته است.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از ۱۲ درصد صنایع کشور در استان اصفهان فعال است که این موضوع نشان‌دهنده سهم قابل توجه استان در تولید ملی و اشتغال‌زایی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این استان در حوزه طلا و جواهر ادامه داد: اصفهان همواره یکی از مراکز اصلی تولید مصنوعات طلا و جواهر در کشور بوده و لازم است این توانمندی به شکل هدفمند در سطح ملی معرفی و تقویت شود.

جمالی نژاد به دغدغه‌های فعالان صنف طلا و جواهر هم اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات انتقال میز طلا به تهران است که نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان اصفهانی ایجاد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنفی، شرایط بازگشت این ظرفیت به اصفهان فراهم شود تا شرایط عادلانه‌تری برای فعالان این صنعت ایجاد شود.

استاندار اصفهان با اشاره به سطح ایمنی، کیفیت زیرساخت‌ها و تجهیزات سرای زرگرباشی افزود: این مجموعه می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و پیشرو در صنعت طلا و جواهر کشور مطرح شود و نقش مؤثری در توسعه، اشتغال و ارتقای جایگاه اصفهان در این صنعت ایفا کند.

سرای زرگرباشی، بازار و مرکز خرید طلا در محله شهشهان اصفهان و خیابان علامه مجلسی واقع شده است.