برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هشدار داد تغییرات اقلیمی و گسترش شهر‌های افغانستان، میراث فرهنگی و معماری این کشور را تهدید می‌کند.

هشدار سازمان ملل به نابودی میراث فرهنگی و معماری افغانستان

هشدار سازمان ملل به نابودی میراث فرهنگی و معماری افغانستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد امروز در پیامی اعلام کرد: تغییرات اقلیمی و گسترش شهرها، میراث فرهنگی و معماری افغانستان را در معرض خطر قرار داده است.

در پیام سازمان ملل متحد آمده است: حفظ محله‌های تاریخی، هویت شهر‌ها را تضمین می‌کند.

برنامه اسکان بشری سازمان ملل همواره نسبت به گسترش غیراستاندارد و بی رویه شهر‌های افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است: روند شهرنشینی در افغانستان به سرعت در حال رشد است.

گسترش شهر‌های افغانستان همزمان با افزایش جمعیت و کوچ روستانشینان به شهر‌های بزرگ این کشور صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر افغانستان در میان شش کشور جهان قرار دارد که بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شود به گونه‌ای که جاری شدن سیل و زمین لرزه‌ها به آثار تاریخی و میراث فرهنگی این کشور آسیب رسانده است.