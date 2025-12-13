پخش زنده
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد از نگهداری ۲۰۵ اثر از دوره اشکانی تا معاصر در موزه مردم شناسی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کامران اکبری شایگان با بیان اینکه ۶۶ اثر از شهرستان اسدآباد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، گفت: موزه مردم شناسی شهرستان اسدآباد در سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است و ۲۰۵ اثر در ۲۲ ویترین نگهداری میشود.
او افزود: قدیمیترین اثر در موزه اسدآباد مربوط به دوره اشکانی است و بسیاری از آثار موجود در موزه از طریق مردم اهدا شده است.
اکبری شایگان تأکید کرد: در اسدآباد ظرفیت توسعه موزه و راه اندازی موزه دوم و سوم وجود دارد و بسیاری از آثار اسدآباد به دلیل کمبود فضا در مخزن میراث فرهنگی همدان نگهداری میشوند.