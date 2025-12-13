به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان لنجان با بیان اینکه امروز ۵۰ تن برنج تنظیم بازار توسط مباشران و اصناف در حال توزیع است، گفت: قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج خارجی به قیمت ۱۲۴هزار ۵۰۰ تومان تعیین شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به اصناف تعیین شده خریداری و تهیه کنند.

قربانعلی رفیعی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در مجموع بیش از ۲۲۰ تن انواع برنجی خارجی تنظیم بازار در سراسر شهرستان از طریق اداره تعاون روستایی شهرستان لنجان توزیع شده است.