مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از آغاز اجرای طرح ویژه تشدید نظارت بر صحت عملکرد ترازوها و تجهیزات توزین و سنجش در آستانه شب یلدا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بذری گفت: همزمان با افزایش حجم مبادلات تجاری و رشد تقاضای عمومی در روزهای منتهی به شب یلدا، طرح تشدید نظارت بر تجهیزات سنجش از امروز تا اول دی۱۴۰۴ در استان اجرا میشود.
وی هدف از اجرای این طرح را صیانت از حقوق مصرفکنندگان، پیشگیری از کمفروشی و ایجاد شفافیت در فرآیند مبادلات عنوان کرد و افزود: در این مدت، بازرسیهای میدانی بهصورت هدفمند انجام میشود و واحدهای صنفی پرتردد و دارای بیشترین تعامل مستقیم با مردم در اولویت نظارت قرار دارند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: صنوف میوه و ترهبار، قصابیها و مراکز عرضه فرآوردههای پروتئینی، سوپرمارکتها و خواربارفروشیها، آجیل و خشکبار، قنادیها و شیرینیفروشیها، فروشگاههای زنجیرهای، طلا و جواهر، بازارچهها و نمایشگاههای مناسبتی به دلیل حساسیت وزن و قیمت کالا، بهطور ویژه تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
بذری با تأکید بر رعایت شأن اصناف افزود: بازرسان استاندارد موظفاند با ارائه کارت شناسایی معتبر، نسبت به آزمون کامل تمامی ترازوها و تجهیزات توزین، بهویژه در واحدهایی که بیش از یک دستگاه دارند، اقدام کنند و رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی نیز با اولویت و در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.