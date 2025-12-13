معاون سازمان برنامه و بودجه کشورگفت: نقش استان کرمان درسیمرغ توسعه کشور بعنوان قطب کشاورزی، معدنی و گردشگری تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،همایش توسعه پایدار ، افق روشن کرمان بر فراز صبح امروز در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

آقای محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت :سند تحرک بخشی استان با نظارت استاندار در ۱۳ بخش تهیه شده که ۴۰۰ طرح و پروژه پیشران استان به کمک استادان مدیران و دانشمندان استان با هدف فعالیت بخش خصوصی و کاهش نابرابری‌های منطقه و توسعه دانش و مهارت تدوین شده و‌در این همایش پنل های مختلف تخصصی برگزار می شود.

آقای قاسمی معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: کلان روندهایی که تا سال ۲۰۳۵ بر جایگاه کشورها موثر است از جمله امنیت غذایی ،تنش آبی، تغییرات اقلیمی ،معادن ،تحول زنجیره‌های ارزش جهانی ،تحول در اموزش و اقتصاد مهارت محور و تغییرات جمعیتی است.

وی به ۵ محور پیشران کشور اشاره کرد وافزود:در نتیجه سیمرغ توسعه کشور تهیه شده و نقش استان کرمان که بزرگترین استان معدنی کشور و قطب مس خاورمیانه است نیز تعیین شده تا با همکاری با استان‌های همجوار از جمله سیستان و بلوچستان بتواند قطب کشاورزی معدنی و گردشگری را ایجاد کند و توسعه ملی و بین المللی را در پی داشته باشد.

اقای دکتر پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق هم گفت: ظرفیت کل انرژی‌های تجدید پذیر در دنیا ۴۷۷۰ گیگاوات است و در ۲۰۳۰ قرار است این عدد به ۱۱۰۰۰ گیگاوات برسد یعنی بیش از دوبرابر شود ولی ایران در مقابل این توسعه در دنیا درصد بسیار پایینی دارد.

وی بیان کرد: بیشتر کشورها در این زمینه قدم برداشته اند ولی در کشور ما با وجود پتانسیل انرژی های باد و خورشید و سایر منابع نتوانستیم استفاده بهینه داشته باشیم در حالیکه بیش از ۸۰ درصد میتوانیم از انرژی تجدید پذیراستفاده کنیم.