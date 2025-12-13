سعید فرجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سعید فرجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در حاشیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی حقیقت درباره مستند «حالا منم از جنگ قصه دارم» گفت: این اثر یک روایت کوتاه و پرتره‌ای از یک بانوی عکاس است که همسر من هستند و در طول جنگ تلاش کردند در تهران بمانند، کار کنند و با وجود شرایط سخت، به ثبت تصاویر بپردازند.

وی افزود: با توجه به اینکه شخصیت اصلی مستند عکاس است، طبیعی بود که نخستین اقدام، عکاسی و ثبت صدا و تصویر باشد. بخش زیادی از زمان ما در سالن تشخیص هویت بهشت زهرا (س) سپری شد؛ جایی که صدا‌ها ضبط و متریال اولیه برای عکاسی و تولید اثر فراهم شد. در ادامه، داستان‌هایی نوشته شد و پس از پایان جنگ، مجموعه این روایت‌ها به فیلم کوتاه «حالا منم از جنگ قصه دارم» تبدیل شد.

فرجی با اشاره به نام این مستند گفت: عنوان اثر نوعی طعنه در خود دارد؛ چرا که همیشه من بودم که به جنگ می‌رفتم و قصه می‌آوردم، اما این‌بار فاطمه خانم خودش از جنگ قصه دارد.

این مستندساز با مقایسه تجربه‌های پیشین خود از جنگ در کشور‌های مختلف تصریح کرد: در جنگ‌هایی که پیش‌تر تجربه کرده بودم، بیشتر با فضا‌های عملیاتی مواجه بودیم و جنگ شهری کمتر دیده می‌شد. وسعت مناطق عملیاتی زیاد بود و خبرنگاران و مستندسازان به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کردند، اما در این جنگ که بخش زیادی از آن در تهران رخ می‌داد، با حجم بالایی از افراد تولیدکننده محتوا و همچنین محدودیت‌ها و ممانعت‌هایی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: تلاش کردم در حاشیه و با احتیاط کار کنم تا دچار برخورد مستقیم نشوم؛ چرا که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، ممکن بود پس از جنگ هیچ اثری تولید نشده باشد. تصمیم گرفتم با همان میزان محدودی که امکان تولید وجود داشت، ببینم چه خروجی می‌توان به دست آورد.

فرجی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ثبت واقعیت‌های جنگ گفت: هدف ما این بود که در بحران‌ها و جنگ‌ها، با همین آثاری که تولید می‌کنیم نشان دهیم در حال ثبت واقعیت و حقیقت برای کشور خود هستیم و این اطمینان را بدهیم که دلسوز ایرانیم و می‌خواهیم کشورمان باقی بماند. اگر مظلومیت مردم به‌درستی روایت نشود، جای مظلوم و ظالم عوض می‌شود و این وظیفه‌ای است که تنها رسانه‌ها و مستندسازان می‌توانند به‌درستی آن را انجام دهند.