به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الله رئیسی گفت: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها با پیشرفت مطلوب در حال اجراست و پیش بینی می‌شودتا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: طرح‌های مرمت قنوات، بهسازی کانال‌های آبیاری و مرمت و بهسازی راه‌های دسترسی کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری، جلوگیری از هدررفت آب و تقویت شبکه آبیاری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی از سال گذشته در استان آغاز شده است.

شهرستان سامان در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.