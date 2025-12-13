پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی سامان ازمرمت قنوات و زیرساختهای کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالله رئیسی گفت: بخش قابل توجهی از این طرحها با پیشرفت مطلوب در حال اجراست و پیش بینی میشودتا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: طرحهای مرمت قنوات، بهسازی کانالهای آبیاری و مرمت و بهسازی راههای دسترسی کشاورزی با هدف افزایش بهرهوری، جلوگیری از هدررفت آب و تقویت شبکه آبیاری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی از سال گذشته در استان آغاز شده است.
شهرستان سامان در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.