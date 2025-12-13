به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور امروز، شنبه ۲۲ آذرماه شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۵۲، خرمشهر با ۱۶۸، کارون با ۱۶۱، دشت آزادگان با ۱۵۶، هویزه یا ۱۵۲ و اهواز با ۱۴۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفتند.

همچنین آغاجاری با ۱۳۳، دزفول با ۱۲۸، اندیمشک با ۱۲۰، ملاثانی با ۱۱۹، شادگان با ۱۱۳، باغملک با ۱۱۰ و ماهشهر با ۱۰۵ نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شهر‌های امیدیه، اندیکا، بهبهان، دهدز، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول و ایذه، رامهرمز، لالی، هفتکل و هندیجان در وضعیت پاک قرار گرفت.