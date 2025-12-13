در سال‌های اخیر، «تولید بدون کارخانه» به‌عنوان یکی از مدل‌های نوین تولید، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ مدلی که بدون نیاز به راه‌اندازی کارخانه و با استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی موجود، امکان ورود به حوزه تولید را فراهم می‌کند. در هجدهمین قسمت از مجموعه گزارش‌های تولید بدون کارخانه به تولید محصولات بهداشتی با بهره گیری از این روش پرداختیم.

سمیه علی‌نقی، تولیدکننده محصولات بهداشتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تجربه خود در این حوزه گفت: «حدود دو سال است که وارد تولید محصولات بهداشتی به روش بدون کارخانه شده‌ام. من فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستم و به همراه هم‌کلاسی‌هایم، با تکیه بر شبکه‌سازی، ایجاد نشان و فرمولاسیون اختصاصی، فعالیت تولیدی خود را آغاز کردیم، بدون آنکه حتی یک کارخانه راه‌اندازی کنیم.»

وی افزود: «ما از ظرفیت خالی کارخانه‌های دیگر استفاده کردیم. این کار باعث شد هزینه‌های اولیه ما به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کند و در مقابل، بهره‌وری افزایش یابد. به‌جای صرف سرمایه برای ساخت سوله، خرید دستگاه و استخدام نیروی ثابت، تمرکز خود را روی فروش، توسعه بازار و حتی صادرات گذاشتیم.»

تولید بدون کارخانه که در کشور‌های پیشرفته دنیا با اصطلاح تخصصی odm متداول است، روشی است که مورد استقبال نشان‌های معروف جهان قرار گرفته است. خانم علی نقی گفت: «نشان‌های مشهوری در جهان وجود دارد که حتی یک متر کارخانه ندارند و در عین حال با کیفیت خوب در کارخانه‌های دیگر تولید می‌شود و فروش و صادرات بسیار خوبی هم دارند.»

این تولیدکننده محصولات بهداشتی با بیان اینکه شروع کار آنها با حدود ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه بوده است، تصریح کرد: «امروز هم می‌توان با حدود ۵۰۰ میلیون تومان وارد این حوزه شد و تولید را آغاز کرد. سودآوری این مدل بسته به محصول و بازار، از ۱۰۰ درصد تا حتی ۶۰۰ درصد هم می‌رسد.»

علی‌نقی سرمایه‌گذاری در تولید را جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های راکد دانست و گفت: «به همه پیشنهاد می‌کنم به‌جای خواباندن سرمایه در بازار‌های غیرمولد، وارد حوزه تولید شوند. اگر سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود، قطعاً با رشد اقتصادی کشور مواجه خواهیم شد.»

وی همچنین به اثرات مثبت این مدل بر کارخانه‌داران اشاره کرد و افزود: «تولید بدون کارخانه فقط به نفع تولیدکننده صاحب نشان و برونسپار نیست؛ این مدل باعث می‌شود بهره‌وری کارخانه‌های موجود هم افزایش پیدا کند، شیفت‌های کاری آنها بیشتر شود و تجهیزاتشان بلااستفاده نماند و خاک نخورد.»

طبق قانون برنامه هفتم، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تأمین شود. تولید بدون کارخانه یکی از بهترین و عملی‌ترین مدل‌ها برای افزایش بهره‌وری در بخش تولید است و می‌تواند نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

به گفته کارشناسان، توسعه این مدل تولیدی می‌تواند راهکاری کم‌هزینه، سریع و مؤثر برای رونق تولید، افزایش اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعتی کشور باشد.

گزارش از: زهرا شفیعی