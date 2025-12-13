پخش زنده
امروز: -
امروز نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد تا برخی از نمایندگان گیلان با فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد استان، راهکارهای رفع موانع قانونی تولید وصادرات را بررسی و برای حل این مشکلات هم اندیشی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اهمیت تشریک مساعی بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی توانمندیهای فراوانی برای توسعه اقتصادی استان و رونق اقتصادی دارد که باید از این ظرفیتها بهره گرفت.
جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی استانها ظرفیتهای خوبی برای انتقال مشکلات به پایتخت و اراِیه راهکار برای رفع مشکلات و موانع این حوزه هستند خاطر نشان کرد: فعالان بازرگانی گیلان در کشور از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار هستند و باید این ظرفیت تقویت شود تا علاوه بر ارتقای جایگاه اقتصادی استان، به اقتصاد کشور هم کمک شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هم در این نشست، با بیان اینکه برگزاری این نشستها راهکاری موثر برای طرح مباحث حوزه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی است گفت: تلاش میکنیم این هم افزاییها افزایش یابد.
سامان نظری با اشاره به اهمیت هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی استان گفت: وجود نمایندگان استان در جمع فعالان اقتصادی و شنیدن مشکلات آنان، میتواند روند حل این مشکلات و رفع موانع را تسهیل کند.
وی از وجود موانع در صادرات برخی کالاها و محصولات کشاورزی از جمله کیوی در استان هم گلایه کرد و افزود: امیدواریم با هم افزایی بیشتر، محدودیت روابط تجاری فعالان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صادرات این محصولات برطرف شود.
دراین نشست همچنین هریک از اعضای حاضر مسایل و مشکلات حوزه کاری خود به ویژه در بخش تولید و صادرات را بیان و از نمایندگان مجلس خواستند تا زمینه رفع این مشکلات را فراهم آورند.