به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اهمیت تشریک مساعی بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی توانمندی‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی استان و رونق اقتصادی دارد که باید از این ظرفیت‌ها بهره گرفت.

جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی استان‌ها ظرفیت‌های خوبی برای انتقال مشکلات به پایتخت و اراِیه راهکار برای رفع مشکلات و موانع این حوزه هستند خاطر نشان کرد: فعالان بازرگانی گیلان در کشور از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار هستند و باید این ظرفیت تقویت شود تا علاوه بر ارتقای جایگاه اقتصادی استان، به اقتصاد کشور هم کمک شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هم در این نشست، با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها راهکاری موثر برای طرح مباحث حوزه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی است گفت: تلاش می‌کنیم این هم افزایی‌ها افزایش یابد.

سامان نظری با اشاره به اهمیت هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی استان گفت: وجود نمایندگان استان در جمع فعالان اقتصادی و شنیدن مشکلات آنان، می‌تواند روند حل این مشکلات و رفع موانع را تسهیل کند.

وی از وجود موانع در صادرات برخی کالا‌ها و محصولات کشاورزی از جمله کیوی در استان هم گلایه کرد و افزود: امیدواریم با هم افزایی بیشتر، محدودیت روابط تجاری فعالان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صادرات این محصولات برطرف شود.

دراین نشست همچنین هریک از اعضای حاضر مسایل و مشکلات حوزه کاری خود به ویژه در بخش تولید و صادرات را بیان و از نمایندگان مجلس خواستند تا زمینه رفع این مشکلات را فراهم آورند.