اهدای ۲۲۰ سری جهیزیه، هدیه رهبر معظم انقلاب به مددجویان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۲۲۰ سری جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقلاب به نیت ۲۴۰۰ شهید سرافراز خراسان جنوبی به همت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه (قرب کوثر) جمع آوری شده است.

ارزش هر سری جهیزیه ۸۰ میلیون تومان است که شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون است.

سردار ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران گفت: تاکنون ۱۷ هزارو ۲۶ جهیزیه از سوی سپاه در خراسان جنوبی اهدا شده است.

وی پیشنهاد داد تا زمان برگزاری دومین کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی به نیابت از هر شهید یک سری جهیزیه تأمین شود.

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران با بیان اینکه بیشتر نیاز تامین جهیزیه برای مددجویان بهزیستی است گفت: با کمک دولت و خیران می‌شود به راحتی این موارد را تامین کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌های داخلی با توجه به درخواست جهیزیه از سوی سپاه دوشیفت شده‌اند گفت: رونق تولید از برکات این کار خیر است.

هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز در مراسم توزیع ۲۲۰ سری جهیزیه گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس مردم پشتیبان رزمنده‌ها بودندو امروز شاهد آنیم تا سپاه و بسیج به کمک خانواده‌هایی آمده که در هشت سال دفاع مقدس پشتیبان رزمنده‌ها بودند.

وی با توصیه به پیروی از زندگی فاطمی گفت: خانواده رکن اصلی جامعه اسلامی است و کمک به شروع یک زندگی بدون تجملات از خیرات بزرگ دنیوی است.

استاندار با اشاره به پرداخت وام ازدواج گفت: از ۱۴ هزار پرونده وام ازدواج در استان، ۸ هزار پرونده پرداخت و مابقی در نوبت پرداخت‌ هستند.

سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی نیز گفت: ۸۰۰ سری جهیزیه در یکسال گذشته از سوی خیران به افراد نیازمند اهدا شده است.