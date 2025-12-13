به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، الیسا مرادیان با تلاش و پشتکار خود مدال طلا، حکم قهرمانی و تندیس مسابقات را از آنِ خود کرد و افتخاری ارزشمند برای شهرستان هوراند به ارمغان آورد.

خانم مرادیان در کارنامه ورزشی خود سابقه کسب مدال‌های طلا و نقره کشوری را نیز دارد که نشان‌دهنده توانمندی و سطح بالای فنی این ورزشکار نوجوان است.