ورزشکار نوجوان هوراندی در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته آذربایجان شرقی که به میزبانی تبریز برگزار شد مقام نخست و عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، الیسا مرادیان با تلاش و پشتکار خود مدال طلا، حکم قهرمانی و تندیس مسابقات را از آنِ خود کرد و افتخاری ارزشمند برای شهرستان هوراند به ارمغان آورد.
خانم مرادیان در کارنامه ورزشی خود سابقه کسب مدالهای طلا و نقره کشوری را نیز دارد که نشاندهنده توانمندی و سطح بالای فنی این ورزشکار نوجوان است.