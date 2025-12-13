پخش زنده
از ابتدای امسال ۳۹۴ قلم محصول غیر مجاز از واحدهای عرضه فرآوردههای طبیعی در استان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۵ مورد بازرسی تخصصی از واحدهای عرضه فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل در سطح استان انجام و طی آن ۳۹۴ قلم محصول غیر مجاز کشف شد.
معصومه محمودیان افزود: ارزش ریالی اقلام مکشوفه در این دوره به بیش از دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال رسیده و مجموع اقلام غیرمجاز و فاقد اصالت شناساییشده نیز ۳۹۴ قلم بوده است.
وی اظهار کرد: در کنار این فعالیتها، بازدید صددرصدی از تمام داروخانههای عرضهکننده شیر خشک در دو ماه مهر و آبان نیز با هدف کنترل زنجیره تأمین، کیفیت عرضه، بررسی تاریخ مصرف، نحوه نگهداری و جلوگیری از عرضه اقلام قاچاق یا فاقد مجوز انجام شده است.
محمودیان گفت: این بازرسیها با هدف ارتقای ایمنی تغذیه نوزادان و اطمینان از دسترسی مردم به محصولات استاندارد صورت گرفته است.