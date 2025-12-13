پخش زنده
مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: در پی بارندگیهای شدید در شهرستانهای لالی و اندیکا ۱۰۰ کیلومتر از مسیرهای عشایری در این مناطق مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسویزاده با اشاره به بازدید خود از مناطق عشایری شهرستان لالی اظهار کرد: طی بارش ۱۳۸ میلمتری باران و جاری شدن سیل در چند روز گذشته در شهرستان لالی تاکنون ۷۰ کیلومتر از مسیرهای عشایری این شهرستان مسدود شدهاند که با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان با ۴ دستگاه لودر در حال بازگشایی هستند.
وی افزود: همچنین ۳۰ کیلومتر از مسیرهای عشایری مناطق اندیکا بر اثر بارندگی مسدود شده است.
موسویزاده در ادامه گفت: در راستای اصلاح و بازگشایی این مسیرهای عشایری دو دستگاه لودر این اداره به این مناطق فرستاده شده است. تا پایان هفته جاری این مسیرهای مسدود شده بازگشایی خواهند شد.