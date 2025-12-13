

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

امیر جودی که در دور نخست وزن ۸۰- کیلوگرم مقابل حریف هندی به برتری رسیده بود، در یک چهارم نهایی مقابل «مهامادیف» از ازبکستان قرار گرفت و با وجود برتری جودی در راند دوم، او مبارزه را در راند‌های اول و سوم واگذار کرد و در مجموع با نتیجه ۲ - یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.