به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش، بیان کرد: از این تعداد کامیون عبوری حامل کالای صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، گمرک خسروی با تردد ۸۲ هزار و ۱۲۱ دستگاه بیشترین سهم را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم گمرک پرویزخان از کامیون‌های حامل کالای صادراتی در هشت ماهه سالجاری از گمرکات استان کرمانشاه را ۵۸ هزار و ۴۹۱ دستگاه و تعداد کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی از گمرکات سومار را ۵۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه در این مدت عنوان کرد.

رضا نیک روش افزود: تعداد کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی از گمرک شوشمی ۲۸ هزار و ۶۵۸ دستگاه و گمرک شیخ صله را ۲۹ هزار و ۲۷۸ دستگاه بوده است.

نیک روش حجم کالا‌های صادراتی توسط این تعداد کامیون را ۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تن به ارزش۲ میلیاردو ۲۹ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار و عمده کالا‌های صادراتی از طریق گمرکات استان را شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیر خشک، انواع کاشی و کامپاند عنوان نمود.