دبیر تربیت بدنی و دو دانش آموز از خراسان‌جنوبی به‌عنوان مربی و بازیکن به تیم ملی هندبال دانش‌آموزی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی، گفت: رسول عربی، دبیر تربیت‌ بدنی شهرستان سرایان و دبیر هیئت هندبال استان، با صدور ابلاغ رسمی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، به‌عنوان مربی تیم ملی هندبال دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.

مرتضوی، این موفقیت را نمادی از توانمندی فرهنگیان و استعدادهای ورزشی استان دانست و افزود: انتخاب رسول عربی به عنوان مربی تیم ملی، حاصل تلاش و تعهد مستمر وی در توسعه هندبال دانش‌آموزی و ارتقای جایگاه ورزش مدارس خراسان جنوبی است و موجب افتخار جامعه فرهنگی و ورزشی استان محسوب می‌شود.

وی همچنین از دعوت دو دانش‌آموز مستعد شهرستان سرایان به نخستین مرحله اردوی تیم ملی هندبال دانش‌آموزی کشور خبر داد و افزود: حضور هم‌ زمان یک مربی و دو دانش‌آموز از سرایان در این اردو، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه و روند رو به رشد استعدادپروری ورزشی در مدارس استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی گفت: نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی در تهران آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه دارد.

مرتضوی افزود: در این دوره، حدود ۴۰ دانش‌آموز از سراسر کشور حضور دارند و در ۹ ماه آینده تحت پایش و ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت تا ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی هندبال دانش‌آموزان که سال آینده در مقدونیه برگزار می‌شود، مشخص شود.