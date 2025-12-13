به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: در مراسم جشن بزرگ کوثر ولایت که همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف تجلیل از بانوان خیر استان در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان برگزار شد، خیران سلامت اصفهان ۹ دستگاه آمبولانس پیشرفته را به اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اهدا کردند.

علیرضا زمانپور، ارزش هر دستگاه آمبولانس اهدایی را بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تجهیز اورژانس استان به این ناوگان جدید، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی، افزایش سرعت امدادرسانی و بهبود پاسخگویی در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: این اقدام انسان‌دوستانه، بار دیگر نقش مؤثر خیران اصفهانی در توسعه زیرساخت‌های سلامت و تقویت نظام درمانی کشور را برجسته می‌کند و گامی مهم در مسیر افزایش کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان به شمار می‌رود.