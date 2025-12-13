طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ در هشت ماهه امسال، تولید تیرآهن با افت ۲۷ درصدی رو‌به‌رو شده؛ با این حال، تولید فولاد میانی نیز با رشد ۵.۴ درصدی به ۲۱ میلیون و ۵۰۸ هزار تن رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: آمار‌ها از حجم کل تولید زنجیره آهن و فولاد، طی هشت ماهه نخست امسال حاکی از آن است که حجم تولید کل محصولات فولادی طی این مدت به ۱۴ میلیون و ۷۴۲ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تن) معادل ۱.۱ درصد کاهش داشته، اما تولید محصولات فولاد میانی طی این مدت با رشد ۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۱ میلیون و ۵۰۸ هزار تن رسید.

از سوی دیگر، تولید آهن اسفنجی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸.۱ درصد و تولید کنسانتره سنگ آهن نیز ۸.۲ درصد رشد داشته است.

طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، افزایش دمای هوا در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته و در نتیجه عدم اعمال محدودیت‌های گازی بر فولادسازان در مهر و آبان ماه، یکی از مهمترین عواملی است که در رشد تولید محصولات فولاد میانی اثر گذار بوده است.

اما، طی این مدت و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تولید تیر آهن با کاهش ۲۷.۴ درصدی نسبت به هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، به ۷۱۴ هزار تن رسید و این کاهش عمدتا ناشی از تغییرات در خطوط تولید «ذوب آهن اصفهان» است و همچنین، کاهش در تولید ورق‌های فولادی نیز، بیشتر به دلیل رکود بازار، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات اعلام شده است.