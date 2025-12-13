به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مردم شهرستان تکاب نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبر گزاری صدا و سیما نظرات مختلفی داشتند و گفتند: به نظر ما بنزین ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی برای قاچاقچی بنزین فرقی نخواهد کرد و فشار این کار روی طقه متوسط خواهد بود و دولت باید کاری اساسی انجام دهد؛ و تعدادی نیز معتقدند: برای بعضی از وسایل نقلیه که مصرف سوختشان بالاست خوبه ولی بعضی از این وسائل نقلیه باید سهمیه زیادی داشته باشند.

در کل در این شهرستان مردم اعتراض چندانی نداشته و طبق روال عادی کار سوختگیری وسایل نقلیه خود را دنبال می‌کنند.