کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری دریایی در کیش پیش بینی می‌شود.

تداوم فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری دریایی، ۲۲ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز و فردا آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران، رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود و در برخی نقاط سبب آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی خواهد شد.

او افزود: دریا نیز به ویژه از بعدازظهر با افزایش سرعت بادهای شمال غربی نسبتاً مواج خواهد شد و توصیه می شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند.

حمزه نژاد، خاظرنشان کرد: دوشنبه 24 آذر سامانه بارشی جدیدی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از مقادیر بارشی بیشتری نسبت به سامانه فعلی برخوردار خواهد بود و تا روز چهارشنبه سبب ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: پنجشنبه 27 آذر نیز سامانه بارشی دیگری فعال خواهد شد و تا شنبه 29 آذر در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می شود با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استانهای همجوار تمهیدات ویژه در این خصوص اندیشیده شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه افزایش رطوبت نسبی و دمای کمینه پیش بینی می شود.