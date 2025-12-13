شاخص باروری در بابل به عدد یک رسید؛ زنگ خطر کاهش جمعیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون فنی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به کاهش نگران‌کننده شاخص‌های جمعیتی در شهرستان، بر لزوم اقدام جدی و هماهنگ همه دستگاه‌ها برای ارتقای جمعیت و ترویج فرزندآوری تأکید کرد.

دکتر فاطمه بیانی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جلسه قرارگاه جمعیت شهرستان با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های جمعیتی، گفت: شاخص باروری کلی شهرستان بابل از ۱/۲۸ در سال ۱۳۹۹ به ۱ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و این روند، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیت شهرستان محسوب می‌شود.

وی افزود: تعداد موالید نیز از ۵۱۷۳ تولد در سال ۱۳۹۹ به ۴۲۷۰ تولد در سال ۱۴۰۳ رسیده و همزمان تعداد ازدواج‌ها از ۳۱۸۰ مورد به ۲۵۶۵ مورد کاهش یافته است که این آمار‌ها ضرورت توجه ویژه به موضوع جمعیت را دوچندان می‌کند.

دکتر بیانی با تأکید بر اینکه نرخ باروری مطلوب باید بین ۲/۱ تا ۲/۵ باشد، اظهار داشت: برای پایداری جمعیت، باید به ازای افرادی که از چرخه جمعیت خارج می‌شوند، جمعیت جایگزین داشته باشیم و نظام سلامت نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.

معاون فنی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به نقش نظام سلامت در جوانی جمعیت تصریح کرد: درمان و پیشگیری از ناباروری، پیشگیری و کاهش سقط، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، نوجوانان و جوانان، ارائه خدمات مشاوره فرزندآوری به زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله، ترویج زایمان طبیعی و حمایت از ازدواج آسان از مهم‌ترین محور‌های اقدامات حوزه سلامت در این زمینه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مشاوره فرزندآوری در زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های آموزشی و مداخلات بهداشتی است.

دکتر بیانی در پایان تأکید کرد: با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان، تلاش داریم ضمن ارتقای سلامت مادران، شرایط مناسبی برای فرزندآوری فراهم کرده و روند کاهشی جمعیت را جبران کنیم.