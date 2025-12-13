به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و جمعی از پرسنل و سربازان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب هجدهمین دوره جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز در این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: سربازان حافظان وطن و خادمان ملتند و برای اقتدار ایران اسلامی و سرافرازی نظام همواره در صحنه‌اند.

سرهنگ کرامتی افزود: الحمد الله سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز سرآمد اقتدار، عزت، اخلاق و دین مداری هستند و سرباز ایرانی الگو و نماد ایثار و استقامت در کشور است.

در پایان این جشنواره از تعدادی از سربازان نمونه شهرستان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.