در روز‌های پایانی هفته به دنبال بارش‌ها به ۱۷۳حادثه دیده در محور‌های استان اصفهان امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، مجموع حوادث این چند روز گذشته را ۴۶ مورد شامل ترافیکی ، جوی،صنعتي و کارگاهی وفوریت پزشکی و مراجعه حضوری برشمرد وگفت: در پی بارش‌های پاییزی در جاده‌های استان به ۱۷۳ نفر گرفتار برف وباران در جاده‌ها، امدادرسانی شد.

محسن مومنی افزود: در این حوادث به ۶۸ نفر امدادرسانی شد و از ۸۰ مصدوم حوادث ترافیکی و جاده ای ۱۸ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱ نفر سرپایی درمان شدند.

وی گفت: در این حوادث ۵ نفر جان باختند و ۴۴ نفر هم گرفتار برف درجاده‌ها از ۱۹ خودرو رهاسازی و به مناطق امن منتقل شدند.