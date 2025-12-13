پخش زنده
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: استان طی روزهای آینده تحت تأثیر امواج تراز میانی جو قرار دارد و پیامد آن آسمانی نیمهابری تا ابری همراه با بارش باران و برف خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، امروز شنبه در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان بارش باران همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز بارش برف محتمل است.
وی افزود: روزهای سهشنبه و چهارشنبه با شمالی شدن سوی جریانات و همراهی آن با امواج تراز میانی جو، وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی در استان رخ خواهد داد. این شرایط بهویژه در کانالهای بادی استان محسوستر خواهد بود.
بهروزی خاطرنشان کرد: کاهش محسوس دما برای کل استان پیشبینی شده و در برخی مناطق بارش برف و باران و در ارتفاعات بارش برف انتظار میرود.