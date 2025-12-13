پخش زنده
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، امروز در جمع بانوان حافظ قرآن کریم، از تأسیس دفتر حفظ قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی تهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، امروز ۲۲ آذرماه در «نشست هماندیشی فعالیتهای حفظ قرآن با حضور جمعی از بانوان حافظ» که به میزبانی سازمان دارالقرآنالکریم در تهران برگزار شد، گفت: ما جلسات متعددی با حفاظ در استانها برای ارتقای سطح فعالیتها برگزار کردیم. همچنین در تهران با آقایان جلساتی داشتیم و درصدد برآمدیم تا نظرات بانوان فعال قرآنی را نیز بدانیم.
آقای بحرالعلوم افزود: در ۱۸ شهریور با تشکیل ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دستور دادند که ما باید به دنبال تربیت ۱۰ میلیون حافظ برویم، اما این کار باید به صورت نهضتگونه باشد. از ما خواسته شد تا نقشه راه و طرح کارشناسی را تدوین و ارائه دهیم تا مسیر و لوازم کار مشخص شود. برای تدوین این نقشه راه، گروههای دانشگاهی حافظ قرآن و مدیران قرآنی را به جلساتی دعوت کردیم تا به مدلهای مناسب برسیم. اجرای این طرح، متغیرهای زیادی دارد تا از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب برسیم. تاکنون بیست و چند متغیر تعیین شده است و این سؤال مطرح است که با چه متغیرهایی و با چه نصابی میتوانیم روند تربیت ۱۰ میلیون حافظ را طی کنیم؟
وی ادامه داد: مؤسسات مردمی، اساتید و نهادهای حاکمیتی در این طرح مشارکت دارند. چهار قرارگاه عملیاتی طراحی شده است؛ قرارگاه دانشآموزی در آموزش و پرورش؛ قرارگاه دانشگاهی با مسئولیت آقای شیروژن؛ قرارگاه فعالیتهای مردمی مستقر در بسیج و قرارگاه نظامی و انتظامی. جلسات مستمری با این قرارگاهها برگزار میشود.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن گفت: مهمترین فعالیتها، طرح تشویق معلمان حفظ قرآن است که پایگاه اینترنتی این طرح به نشانی tashvig.ir راهاندازی شده است و تا ۱۸ آذرماه، چهار هزار و ۸۷۲ مربی در این طرح ثبتنام کردهاند. این طرح تا ۲۲ بهمن ادامه دارد و هدف آن، شناسایی و قدردانی هم از حافظان و هم از مربیان است.
آقای بحرالعلوم افزود: طرح «حافظشو» نیز اجرا میشود. نرم افزاری با این نام برای نسل نوجوان طراحی شده است که در قالب بازی و رقابت نوجوانانه، افراد را به حفظ قرآن دعوت میکند.
وی تصریح کرد: در قالب «طرح شهید حسین سلامی» نیز به صورت سالانه، بهترین فعالان و فعالیتهای حفظ قرآن را در روز شهادت این شهید معرفی خواهیم کرد. در بخش قرارگاه دانشآموزی و با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، ۱۲۰۰ مدرس رسمی حفظ قرآن کریم فعالیت میکنند. این دانشآموزان در کنار تحصیل، هفتهای شش ساعت، حفظ کل قرآن خواهند داشت. همچنین در حال برنامهریزی برای محتوا و شیوه اجرای این هفتهای شش ساعت برای دانش آموزان هستیم. همچنین «نهضت حفظ جز سی قرآن» در دستور کار این قرارگاه است و برای نهایی شدن آن تلاش میکنیم.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن ادامه داد: در قرارگاه دانشجویی نیز «طرح ملی حفظ دانشجویان» که از گذشته وجود داشته است، با بودجهای جدید حمایت میشود و از شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها خواسته شده است تا موضوع حفظ را در دستور کار خود قرار دهند.
آقای بحرالعلوم افزود: قرارگاه مردمی برای ما بسیار جدی است و معتقدیم اصل کار حفظ در این قرارگاه است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، جبهه فرهنگی ما باید آرایش جنگی بگیرد و از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر وضعیت بدهد. فعالان واقعی حفظ قرآن در بدنه مردمی با رویکرد جهادی و انقلابی، شبکهای تشکیل خواهند داد تا بازوی اجرایی ستاد باشند.
وی گفت: این شبکه، وضعیت واقعی میدان و مشکلات و خواستها را پیگیری و منعکس میکند. حداقل انتظار از هر حافظ قرآن، قرار گرفتن در مسیر جذب و آموزش قرآن است. اما مطلوب آن است که حافظ، فردی مؤثر باشد و از حفظ قرآن، برای هدایت خود و دیگران بهره ببرد و نسبت به مسائل فرهنگی بیتفاوت نباشد. این اتفاق در شبکه مردمی و در «جبهه مردمی حافظان قرآن جمهوری اسلامی ایران»، خواهد افتاد. برنامه داریم تا پایان سال، صد نفر را برای تشکیل هسته اصلی این شبکه دعوت کنیم.
دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن تصریح کرد: برای نخستین بار در برنامه توسعه پیشرفت، هفت عنوان برنامه قرآنی با شاخص کمّی تعریف شده است. دو مورد از آنها به صورت مشخص به حفظ قرآن اختصاص دارد و از پشتوانه مجلس و بودجه برخوردار است و مجلس پیگیر اجرای آنها از وزارتخانههاست: تأسیس ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن و تربیت ۱۰ میلیون حافظ.
آقای بحرالعلوم افزود: ۴۰ میلیارد تومان از این بودجه به سازمان تبلیغات اسلامی، ۵ میلیارد تومان به بسیج، ۱۵ میلیارد تومان به حوزههای علمیه برادران، ۷.۵ میلیارد تومان به حوزههای علمیه خواهران و ۴۰ میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص یافته است. اگر این بودجهها در جای خود هزینه شود و با آمار دقیق و شفاف به اجرا درآیند، موفق خواهیم بود. همه طرحهای تشویقی با کد ملی افراد انجام میشود تا آمار دستگاهها یکپارچه و بدون تکرار باشد. همچنین دفتر حفظ قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی تهران نیز راهاندازی خواهد شد.