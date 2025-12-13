تیم گلبال پسران ایران در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان مقابل قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی جوانان راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی امارات در شهر دبی جریان دارد، تیم گلبال پسران ایران مقابل قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد.

در این بازی تلاش دو تیم در ۱۲ دقیقه نخست به تساوی ۵ بر ۵ انجامید، اما در زمان دوم بازی این قزاقستان بود که موفق شد با دو گل به پیروزی برسد و در مجموع ۷ بر ۵ ایران را شکست دهد.

بازی بعدی تیم گلبال ایران در دیدار رده‌بندی مقابل تایلند برگزار خواهد شد. تیم تایلند در دیگر دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۱ بر یک مقابل کره جنوبی شکست خورد.