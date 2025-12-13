کارشناسان بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی ارومیه با جدیت بیشتر، نظارت خود را بر نحوه توزیع و قیمت مرغ در سطح شهرستان تشدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در بازرسی‌های انجام شده ، مشخص شد که مرغ در حد مطلوبی در بازار موجود است و کمبودی در عرضه این محصول غذایی اساسی مشاهده نمی‌شود. همچنین قیمت مرغ در سطح مناسب و متعادل قرار دارد که این امر نشان‌دهنده عملکرد مثبت توزیع‌کنندگان و فروشندگان در این حوزه است.

پرویز امجدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه اعلام کرد که در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف، بازرسان اقدام به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای متخلفان خواهند کرد. وی همچنین بر ضرورت همکاری مردم و اطلاع‌رسانی در خصوص قیمت‌های درج شده در بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به بازرسان جهاد کشاورزی گزارش دهند.

امجدی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه به طور مستمر در تلاش است تا با نظارت صحیح و مؤثر، امنیت غذایی جامعه را تضمین کند و آرامش خاطر را در بازار مرغ ایجاد نماید.