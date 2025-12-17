پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: مأمورین یگان حفاظت در حین پایش شبانه مناطق آزاد زنجان، دو شکارچی خرگوش را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا عباسی گفت: مأمورین یگان حفاظت ادارهکل، در حین پایش شبانه مناطق آزاد شهرستان زنجان، دو نفر متخلف را به جرم شکار غیر مجاز مشاهده و دستگیر کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، افزود: از متخلفین یک قبضه سلاح ته پر تک لول به همراه سه تیر فشنگ ساچمهای، یک عدد چراغ دستی و لاشه یک سر خرگوش شکار شده کشف و ضبط گردید.
🔹وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل مناطق جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند،گفت: متخلفین دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.