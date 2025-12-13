پخش زنده
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میناب پیشبینی کرد بیش از ۶۰ هزار تن هندوانه در شهرستان میناب برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر نورزاده در بازدید از برداشت محصول گفت: برداشت محصول هندوانه از نیمه اول آذر ماه آغاز شده و تا اوایل دیماه امسال ادامه دارد.
وی با اشاره به مرغوبیت بالا، خوش طعمی و بازارپسندی هندوانه میناب افزود: هندوانه میناب علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان به استانهای تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان، اصفهان و فارس نیز ارسال میشود و بخشی از آن به کشورهای حاشیه خلیجفارس، روسیه، عراق و ترکیه صادر میشود.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: ارقام هندوانه کشت شده در این شهرستان شامل یونیژن، میکادو، چارلستونگری و b ۳۲ است.
ناصر نورزاده همچنین درباره مصرف آب در کشت این محصول گفت: همه مزارع هندوانه این شهرستان به آبیاری تحت فشار مجهز است که سبب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری میشود.
وی افزود : شهرستان میناب یکی از قطبهای مهم تولید هندوانه پاییزه خارج از فصل و شب یلدا در کشور محسوب میشود و مناطق عمده کشت این محصول، روستاهای توکهور، هشتبندی، سندرک، کریان و مرکزی این شهرستان است. .