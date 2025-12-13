پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حوادث رانندگی در جادههای استان سمنان در هفتهای که گذشت ۴۰ مصدوم بر جای گذاشت.
تصادف ایسوزو و پراید در کیلومتر ۷۰ محور سرخه به آرادان ۲ مصدوم ، تصادف زنجیرهای ۳ خودرو (پراید، نیسان، پیکان وانت) در کیلومتر ۸ محور آرادان به سرخه ۳ مصدوم ، واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۱۸ محور سرخه به آرادان ۴ نفر ، واژگونی ساینا در کیلومتر ۲۲ محور دامغان به شاهرود یک مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۱۶ محور ایوانکی به شریفآباد یک مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۶ SD و پراید در کیلومتر ۸۲ محور سمنان به دامغان ۲ مصدوم ، واژگونی نیسان کیلومتر یک محور آرادان به سرخه یک نفر ، انحراف از جاده و برخورد با نیوجرسی دنا در کیلومتر ۱۸ محور ایوانکی به گرمسار ۳ مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۵۶ محور سرخه به آرادان یک مصدوم ، تصادف زنجیرهای ۷ خودرو در کیلومتر ۲۱ محور گرمسار به ایوانکی ۲ مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۶۵ محور سرخه به آرادان ۲ مصدوم ، تصادف پژوپارس و کامیون و واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۳۵ محور سمنان به دامغان یک مصدوم ، واژگونی هیوندا سوناتا در کیلومتر ۴۵ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۱۴ محور گرمسار به آرادان یک مصدوم ، تصادف تریلی و تارا در کیلومتر ۷۵ محور دامغان به سمنان ۳مصدوم ، برخورد با تپه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴ محور فولادمحله به کیاسر یک مصدوم ، سقوط از پل کامیون در کیلومتر ۳۳ محور آرادان به سرخه یک مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پراید در کیلومتر ۲ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی پراید ۱۱۱ در کیلومتر ۵ محور دامغان به شاهرود ۵ مصدوم بر جای گذاشت .