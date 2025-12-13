به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: سال ۱۴۰۲ دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم گردید.

وی افزود: رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری ۱ صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را بجد مطالبه نموده بود اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.