به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمجید رحمانی افزود: مجموعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران در آماده‌باش کامل هستندتا در روزهای سرد سال، طرح پناه گرم با هدف صیانت از جان افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌ها به‌صورت شبانه‌روزی اجرا شود. در این راستا، ۱۵ مددسرای ثابت با ارتقای تجهیزات و خدمات به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شده‌اند. همچنین ۳۴ واحد گشت ون فوریت‌های اجتماعی در شهر به‌طور مستمر فعالیت دارند و تمامی مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

به گفته مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در کنار ظرفیت‌های ثابت، ۱۶ مددسرای سیار با عنوان «اتوبوس پناه گرم» نیز در میادین و نقاط اصلی شهر مستقر شده‌اند تا امکان ارائه خدمات فوری به افراد بی‌خانمان فراهم شود.

وی در ادامه با تشریح نحوه فعالیت گشت‌های خدمات اجتماعی افزود: علاوه بر گشت‌های ون، مدیران و کارکنان مراکز خدمات اجتماعی مناطق ۲۲گانه با حضور میدانی در پاتوق‌ها و نقاط پرخطر و نفوذناپذیر شهری که در سامانه‌های تخصصی شناسایی شده‌اند، به‌صورت مستمر اقدام به رصد، شناسایی و انتقال مددجویان به مراکز امن می‌کنند.

رحمانی درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اسکان افراد در فضاهای ناایمن نظیر کانال‌ها گفت: اطلاعات تمامی فضاهای ناامن شهری در سامانه «فضای بی‌دفاع شهری» به تفکیک مناطق ثبت شده و این نقاط به‌طور مستمر تحت پایش و بازبینی قرار دارند. در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان، بلافاصله با هماهنگی مراکز خدمات اجتماعی مناطق، مددجویان به مددسراهای ثابت و سیار منتقل می‌شوند.

وی افزود: امسال با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ساختار جدید نظارت بر عملکرد گشت‌های فوریت‌های اجتماعی و مراکز خدمات اجتماعی مناطق فعال شده و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان اجتماعی به‌صورت دقیق رصد و پایش می‌شود. همچنین با هماهنگی حوزه‌های عمرانی، شهرسازی و خدمات شهری، اقدامات اصلاحی برای کاهش نقاط بی‌دفاع شهری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره ظرفیت مراکز اسکان اضطراری نسبت به سال گذشته گفت: طرح پناه گرم امسال نیز به تمامی مناطق ۲۲گانه ابلاغ و ستادهای اجرایی آن با ابلاغ معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شده است. علاوه بر این، سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با شهروندان از جمله شرکت شهربان حریم‌بان، سازمان مدیریت پسماند، سازمان بهشت زهرا و سایر بخش‌های مدیریت شهری، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف ایفا می‌کنند.

رحمانی در واکنش به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره وضع بی‌خانمان‌ها و ادعای فوت یک فرد بی‌خانمان تأکید کرد: با توجه به پوشش کامل گشت‌های فوریت‌های اجتماعی و رصد مستمر فضاهای بی‌دفاع شهری، نقاط ناایمن و پاتوق‌ها، طی هفته اخیر و هم‌زمان با کاهش شدید دما، هیچ گزارشی در این خصوص دریافت نشده و از سوی سایر نهادهای رسمی ذی‌ربط نیز گزارشی اعلام نشده است.

وی درباره فرآیند شناسایی پاتوق‌های جدید و هدایت افراد به مراکز امن گفت: شناسایی و جذب افراد بی‌خانمان متناسب با شرایط هر منطقه انجام می‌شود و مسئولیت این امر به مناطق ۲۲گانه و نواحی محول شده است. شهرداران نواحی به همراه مدیران اجتماعی و کارشناسان، با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و با مشارکت گشت‌های «حامی شهر» و همکاری کلانتری‌ها، نسبت به شناسایی پاتوق‌ها و ارجاع مددجویان به مراکز حمایتی اقدام می‌کنند.

رحمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد، موضوع را از طریق شماره ۱۳۷ شهرداری تهران یا شماره مستقیم مرکز پیام سازمان به شماره ۵۵۵۲۲۳۲۲ اطلاع دهند تا گشت‌های فوریت‌های اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای انتقال افراد به مددسراها انجام شود.