نخستین نشست رسمی محمدرضا پازندمهر و محمد بن‌سلیم پس از انتخابات ریاست FIA با چراغ سبز کامل به برنامه‌های راهبردی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران همراه شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مجمع عمومی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) که در شهر تاشکند برگزار شد، محمدرضا پازندمهر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با محمد بن‌سلیم رئیس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، نامه رسمی فدراسیون ایران شامل برنامه‌های توسعه‌ای، طرح‌های راهبردی و درخواست‌های همکاری بین‌المللی به رئیس FIA ارائه شد.

بن‌سلیم با تحسین این نامه که بازتاب‌دهنده رویکرد تازه و برنامه‌ریزی راهبردی فدراسیون ایران بود آن را «یک دستاورد مهم و ارزشمند» برای کشورمان توصیف کرد.

وی همچنین محتوای حرفه‌ای و دقیق آن را شایسته تقدیر دانست و آن را گامی رو‌به‌جلو برای ارتقای جایگاه ایران در موتوراسپرت منطقه و جهان برشمرد.

رئیس FIA در ادامه، موافقت کامل خود با تمامی محور‌های پیشنهادی فدراسیون ایران از جمله میزبانی مسابقات بین‌المللی در ایران، اجرای پروژه ایمن‌سازی و ارتقای استاندارد‌های پیست اتومبیلرانی آزادی، برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی در حوزه‌های مختلف از جمله داوری، ایمنی، پزشکی و …، تقویت حضور نمایندگان ایران در کمیسیون‌های تخصصی FIA، حمایت از اعزام ورزشکاران ایرانی به رویداد‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت تعاملات منطقه‌ای اعلام کرد.

محمد بن‌سلیم در این نشست تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند تحولی جدی در پیشرفت ورزش موتوراسپرت ایران ایجاد کند و فدراسیون جهانی، حمایت کامل خود از این مسیر توسعه‌ای را اعلام می‌کند.

این توافقات و رویکرد مثبت رئیس FIA، یک دستاورد مهم برای دیپلماسی ورزشی ایران محسوب می‌شود و چشم‌انداز تازه‌ای برای حضور پررنگ‌تر کشورمان در عرصه جهانی موتوراسپرت ترسیم می‌کند.