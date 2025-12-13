به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه برنامه‌های سفر هیئت ایرانی به دهلی، علی دارابی با «ویوک آگاروال» معاون وزیر فرهنگ هندوستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک فرهنگی تأکید کردند.

در این دیدار، درباره تشکیل کارگروه مشترک میان ایران و هند برای توسعه همکاری‌های میراث‌فرهنگی و همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی انتقال تجارب، به‌ویژه در حوزه مرمت و حفاظت آثار تاریخی توافق شد.

دو طرف همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های موزه‌ای مشترک از جمله «نمایشگاه موزه‌ای ایران در هند» و «نمایشگاه موزه‌ای هند در ایران» را مورد بررسی قرار دادند.

از دیگر موارد مطرح‌ شده در این ملاقات، پیگیری ثبت پرونده‌های جهانی مشترک در فهرست میراث جهانی یونسکو بود.

این دیدار از سوی دو طرف مثبت و سازنده ارزیابی شد و تصمیم گرفته شد که کارگروهی مشترک برای هماهنگی بیشتر و اجرای اقدامات عملیاتی تشکیل شود.