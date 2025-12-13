پخش زنده
امروز: -
درهفته ششم سیونهمین دوره لیگ برتر والیبال تیم والیبال مهرگان نور امروزدر دیداری خانگی به مصاف پیکان تهران میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم والیبال مهرگان نور امروزدر دیداری خانگی به مصاف پیکان تهران میرود تا پس از ۲ شکست پیاپی در هفتههای چهارم و پنجم، با تکرار برد خانگی مقابل پرافتخارترین تیم لیگ برتر والیبال به سومین برد فصل دست یابد و از رتبه نهم بالاتر بیاید.
دیدارهای هفته ششم سیونهمین دوره لیگ برتر والیبال امروز با برگزاری ۲ مسابقه در نور و یزد و آغاز میشود که در یکی از این بازیها تیم والیبال مهرگان نور از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی امام خمینی(ره) نور از پیکان تهران میزبانی میکند.
مهرگان نور در شرایطی امروز به مصاف پیکان میرود که در ۲ بازی اخیرش مغلوب حریفان شده و فقط یک امتیاز کسب کرده است. نقی ذکایی و بازیکنانش در مجموع طی پنج بازی گذشته با کسب ۲ برد سه امتیازی و یک امتیازی که از شکست ۳ – ۲ در هفته پنجم کسب کرد، هفت امتیازی است و در رتبه نهم جدول ایستاده است.
از ۲ برد مهرگان نور یک برد در زمین خانگی و یک برد هم در دیداری خارج از خانه به دست آمد و یک شکست خانگی و ۲ شکست خارج از خانه برای این تیم ثبت شد.
نقی ذکایی و بازیکنانش این فصل را با برد ۳ – ۱ خارج از خانه مقابل چادرملو اردکان آغاز کردند. اما در هفته دوم که مهمان دیگر تیم استان یزد یعنی شهداب شدند، مقابل مدعی قهرمانی ۳ – ۰ شکست خوردند. آنها هفته سوم در نور به مصاف استقلال گنبد رفتند و با برد در سه ست پیاپی نخستین پیروزی خانگی این فصل را جشن گرفتند.
چهارمین دیدار مهرگان نیز در نور برگزار شد که با شکست ۳ – ۰ نوریها مقابل دیگر مدعی قهرمانی یعنی فولاد سیرجان به پایان رسید. مهرگان پنجمین مسابقهاش در این فصل را در تهران مقابل تیم تازهوارد رازینپلیمر برگزار کرد و در دیداری پایاپای و نزدیک با نتیجه ۳ – ۲ شکست خورد.
نماینده مازندران در لیگ برتر والیبال، تا اینجای فصل عملکردی مشابه پنج هفته نخست فصل گذشته داشت. مهرگان در پنج بازی ابتدای فصل گذشته لیگ برتر نیز ۲ برد کسب کرده بود و در هفته ششم پس از ۲ شکست پیاپی در هفتههای چهارم و پنجم توانست سومین برد خود را مقابل صنعتگران امید ثبت کند و از رتبه ششم به رتبه چهارم برسد.
مهرگان نور و پیکان تهران نخستین بار در هفته هشتم فصل گذشته به مصاف هم رفتند که پیکان موفق شد مهمان مازندرانی خود را ۳ – ۰ شکست دهد. اما در دیدار برگشت که بهمن پارسال و در هفته بیستویکم لیگ برگزار شده بود، مهرگان موفق شد پیکان را در نور ۳ – ۲ شکست دهد و با همان برد نیز صعودش به مرحله حذفی لیگ برتر را مسجل کرد.
در دیدار امروز مهرگان نور و پیکان تهران ابراهیم فیروزی به عنوان داور اول و مرتضی علایی به عنوان داور دوم حضور دارند و حسین پروکاشیان نیز ناظر داوری و حمید راهجردیان ناظر فنی مسابقه هستند.