در پی تأکید شهردار ارومیه مبنی بر توجه ویژه به ورودی‌های شهر به‌عنوان «ویترین ارومیه»، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه عملیات گسترده پاکسازی، نظافت محیطی، نخاله‌برداری و شست‌وشوی جداول جاده شهید کلانتری و جاده سرو را اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این اقدام میدانی، تیم‌های پاکبان سازمان همراه با ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، نسبت به جمع‌آوری نخاله‌های رهاشده، پاکسازی کامل حاشیه مسیر، شست‌وشوی جداول و بهسازی منظر ورودی اقدام کردند؛ عملیاتی که با هدف ارتقای زیبایی بصری و ایجاد چهره‌ای شایسته از شهر برای شهروندان و مسافران انجام شد.

پاکسازی و ساماندهی ورودی‌ها طبق برنامه زمان‌بندی‌شده در سایر مسیر‌ها نیز تداوم خواهد داشت تا سیمای شهر همواره در وضعیت مطلوب و قابل قبول حفظ شود.

سازمان مدیریت پسماند ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، درخواست می‌کند از رهاسازی هرگونه نخاله ساختمانی در ورودی‌های شهر خودداری کنند. این اقدام علاوه‌بر ایجاد نازیبایی، تخلف محسوب می‌شود.

شهروندان می‌توانند نخاله‌های ساختمانی خود را صرفاً در ایستگاه‌های مجاز تخلیه مواد زائد تحویل دهند تا فرآیند مدیریت پسماند با نظم و کمترین مزاحمت انجام گیرد.