شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در خراسان جنوبی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در اولین ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شده است و فرآیند انتخابات تحت نظارت جدی است.
عبدالهی افزود: امنیت، سلامت و مشارکت همگانی و حداکثری، مهمترین مولفههای انتخابات پیش رواست که با حضور پرشور مردم و عملکرد دقیق و جامع هیاتهای نظارتی و مجریان و برگزار کنندگان رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام یعقوبی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان هم گفت: سابقه خراسان جنوبی در برگزاری انتخاباتها نشان از مشارکت حداکثری و رقابت سالم دارد که در این دوره هم میطلبد داوطلبان و طرفداران با رعایت قوانین و مقررات انتخابات پرشوری را رقم زنند.
هفتمین دورهٔ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استانهای خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
در خراسان جنوبی ۳۱ شهر و ۹۱۸ روستا برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی رقابت خواهند کرد.